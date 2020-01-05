رياضة | ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد تعادل برشلونة مع إسبانيول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد تعادل برشلونة مع إسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل نادي برشلونة خارج ارضه أمام نظيره نادي إسبانيول في الديربي بنتيجة هدفين مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

بينما فاز نادي اتلتيكو مدريد علي ارضه ووسط جماهيره علي حساب نظيره نادي ايبار بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد بينما حقق نادي ريال مدريد فوزا خارج ارضه علي حساب نظيره نادي خيتافي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الاسباني كالتالي:

1- ليونيل ميسي (برشلونة) 13 هدف.

2- كريم بنزيما (ريال مدريد) 12 هدف.

3- لويس سواريز (برشلونة) 11 أهداف.

4_ روجر مارتي سالفادور (ليفانتي) 9 أهداف.

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5- جيرارد مورينو (فياريال) 8 أهداف

6- لوكاس بيريز (ألافيس) 8 أهداف

7- لورين مورون (ريال بيتيس) 8 أهداف

8- خيمي أفيلا ( أوساسونا) 8 أهداف

9- أنخيل رودريجيز (خيتافي) 8 أهداف.

10- روجير مارتي (ليفانتي) 8 أهداف

11- أنطوان جريزمان (برشلونة) 7 أهداف