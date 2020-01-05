رياضة | برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام إسبانيول.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام إسبانيول.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي برشلونة الإسباني و نظيره نادي إسبانيول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ملخص مباراة برشلونة واسبانيول اليوم في الدوري الإسباني الممتاز

وسجل هدفي برشلونة كل من لويس سواريز في الدقيقة 50 وأرتورو فيدال في الدقيقة 59 بينما سجل هدف إسبانيول الوحيد لزبيز سيلفا في الدقيقة 23، كما شهدت المباراة طرد فرينكي دي يونج لاعب نادي برشلونة في الدقيقة 75.

وتفاجئ نادي برشلونة بقيام لاعبو إسبانيول بخطف الهدف الثاني لهم في الدقيقة 88 عن طريق وولي لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

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ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي برشلونة إلى 40 نقطة ليتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز بينما يصل رصيد نادي إسبانيول إلى 11 نقاط ليتواجد في المركز العشرين.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الخميس 9 يناير ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب كامب نو.