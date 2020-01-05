رياضة | أخبار برشلونة اليوم: نجم منتخب الجزائر يقترب من البرسا ومفاجأة بشأن صفقة نيمار وحسم مصير شتيجن ومعادلة رقم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: نجم منتخب الجزائر يقترب من البرسا ومفاجأة بشأن صفقة نيمار وحسم مصير شتيجن ومعادلة رقم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الإسباني اليوم السبت 4 يناير، العديد من الأخبار الهامة، أبرزها الأخبار الخاصة بمباراة إسبانيول اليوم في الجولة 19 من الدوري الإسباني، واستعدادات الفريق للسوبر الإسباني ضد أتليتيكو مدريد، بالإضافة لبعض الأخبار الخاصة بالميركاتو.

نجم كبير يغيب عن السوبر رسمياً

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا أنه من المرجح أن يغيب نجم برشلونة ، عن مباراة السوبر في جدة بسبب إصابته في الركبة اليمنى.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية الرياضية عن إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق، قوله إن الحارس الدولي مارك أندريه تير شتيجن -27 عاما- سيتغيب عن مباراة نادي إسبانيول، المنافس المحلي لبرشلونة مساء اليوم السبت فحسب، بل يبدو أنه من " الصعب" أن يشارك في مباراة السوبر.

وأضاف فالفيردي أن تيرشتيجن " يعاني من مشاكل في الأوتار منذ بعض الوقت، وعلمنا أنه يجب أن يأخذ قسطا من الراحة لفترة، والآن الوقت المناسب لهذا".

وتابع المدير الفني بالقول إنه لم يتم الحديث عن إجراء عملية جراحية، "وخطتنا هي العمل على التخلص من الآلام في هذا الوقت".

كان تيرشتيجن أُصيب في الأوتار في آخر مباراة في الدوري الإسباني.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة سيلعب مباراة السوبر أمام اتليتكو مدريد في ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم الخميس المقبل.

أخبار برشلونة - برشلونة يقترب من معادلة رقم الريال

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة أصبح على بعد هدف واحد من معادلة رقم ريال مدريد التاريخي للأهداف المسجلة في الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه منذ موسم 1962/1963 حتى الآن ظل ريال مدريد أكثر الفرق تسجيلاً في الدوري الإسباني في موسم 1989/1990 ووصل الفارق بين الملكي وبرشلونة إلى 139 هدف لصالح ريال مدريد وهو الفارق الأكبر في تاريخ الدوري الإسباني بين الناديين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يتفوق حاليًا بفارق هدف واحد فقط وأنه في ظل الفرق في قوة هجوم الفريقين في الوقت الحالي فيبدو أن برشلونة مُرشح لمعادلة هذا الرقم وتخطيه أيضاً.

توديبو يقترب من مغادرة برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية نادي ميلان الإيطالي يسعى لإقناع الفرنسي جان كلير توديبو مدافع فريق برشلونة للانتقال إليه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن الساعات المقبلة ستكون حاسمة من أجل انتقال اللاعب الفرنسي الشاب لصفوف ميلان.

وأضافت الصحيفة بأنه يتعين على المدافع الشاب، بعد لقائه مع المدير الرياضي لنادي ميلان، أن يقرر ما إذا كان سيقبل اقتراح الفريق الإيطالي بالانضمام إليه أم سيبقى في برشلونة.

أخبار برشلونة الآن - أبيدال ينفي رحيل سيميدو

نفي اللاعب الدولي الفرنسي السابق إيريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة الاسباني رحيل ظهير أيمن الفريق سميدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة سبورت الاسبانية أن سكرتير نادي برشلونة أبيدال عقد اجتماعًا مع خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب سيميدو في دبي مؤخرًا لمناقشة مصير اللاعب واتفق الطرفان على حل الرحيل.

بينما نفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن أبيدال عقد أي اجتماع مع مينديز بشأن سيميدو كما أنه نفى واقعة سفره إلى دبي من الأساس وأكدت مصادر قريبة من أبيدال أنه قضى الإجازة الأخيرة في فرنسا رفقة عائلته، بينما مساعده رامون بلانيز هو من سافر إلى دبي لحضور حفل جوائز دبي جلوب سوكر 2019 والتي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

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يذكر أن العديد من التقارير الاسبانية و الأوربية أكدت أن سيميدو ظهير أيمن نادي برشلونة لديه عقد مع النادي الكتالوني يمتد حتى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 .

مفاجأة جديدة تخص نيمار

فجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة مفاجأة من العيار الثقيل، حول موقف النجم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من البقاء داخل جدران النادي الباريسي.

وزعمت ليكيب، أن نيمار قد يبقى في باريس سان جيرمان، في حالة ذهاب الفريق بعيداً في بطولة دوري أبطال أوروباً.

وارتكن نيمار في طلبه الرحيل عن النادي العاصمي، لعدم قدرة الفريق على الحصول على لقب دوري الأبطال، بعد الفشل المتتالي للفريق في مجرد الوصول لنصف نهائي البطولة، منذ أن إنتقلت ملكيته للقطري ناصر الخليفي منذ سنوات، حسب التقارير.

وتملكت تلك الرغبة من صاحب الـ 27 عاماً، بعد خروج الفريق من ثمن النهائي في النسخة الماضية 2019.

- ديمبلي منبوذ في برشلونة

أجرت صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة، استطلاعاً للرأي، حول موقف جماهير برشلونة من تواجد النجم الفرنسي عثمان ديبملي، من التواجد داخل جدران النادي الكتالوني.

وجاءت نتيجة استطلاع الرأي صادمة بالنسبة لديمبلي، حيث رفض 75% من المصوتين بقاء ديمبلي داخل برشلونة، فيما صوت 25% على بقاء اللاعب في الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن جماهير البلوجرانا ضجرت من تصرفات اللاعب المثيرة للجدل داخل وخارج الملعب، بالإضافة لعدم جاهزيته البدنية وإصاباته المتكررة.

وأضافت الموندو، أن النادي لم يعد يحتمل إصابات اللاعب العضلية المتكررة، بالإضافة لتعرضه لبعض الكسور، الأمر الذي يهدد مسيرته بألوان النادي الكتالوني.

ووفق الاستطلاع، يرى 3 من بين 4 جماهير، يرى فرضية عرض نجم بوروسيا دورتموند السابق للبيع في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وتدرب ديمبلي بشكل جيد قبيل مباراة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا نوفمبر الماضي، ورغم ذلك خرج مصاباً في النصف ساعة الأول من المباراة.

نشرة أخبار برشلونة - ألينا يوتر العلاقة بين فالفيردي وأبيدال

وقالت صحيفة آس الإسبانية أن العلاقة تبدو باردة بين فالفيردي ورئيس نادي برشلونة وابيدال حيث جاءت تصريحات فالفيردي قبل الديربي كالتالي: "لم أتوقع أن يكون خروج ألينا قريبا في إشارة إلى إعارة اللاعب ألينا الي ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وهذا يترك انطباعا بأن المستر فالفيردي لا يتفق مع قرارات رئيس برشلونة والسكرتير الرياضي ابيدال في عمليات السوق.

- مدافع جزائري على رادار برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حدد المدافع الذي سيخلف صامويل أومتيتي نجم البلوجرانا في حال رحيله.

وذكر موقع دون بالون الإسباني أنه من المحتمل أن يرحل النجم الفرنسي إلى آرسنال في أي لحظة وأن مجلس إدارة برشلونة لن يعارض رحيله في ظل معاناته من مشكلة على مستوى الركبة.

وأفاد الموقع الإسباني أن الجزائري عيسى ماندي نجم ريال بيتيس من أبرز الأسماء المتواجدة والذي تم تحديد قيمته في حدود 30 إلى 35 مليون يورو.

ويُعد عيسي ماندي من أفضل المدافعين في الدوري الإسباني رفقة فريقه ريال بيتيس.