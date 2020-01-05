رياضة | مصدر لـ"الخليج 365 الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر لـ"الخليج 365 الرياضي" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر لـ"الخليج 365 الرياضي" عن اسم اللاعب الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2019، والتي يتنافس فيها النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لاعبا نادي ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز نجم مانشيستر سيتي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي":"أن السنغالي ساديو ماني حسم اللقب لصالحه متفوقا على رياض محرز ومحمد صلاح".

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وتابع المصدر، أنه سيتم إعلان ماني لاعب ليفربول فائزا بجائزة أفضل لاعب أفريقي، في الحفل الذي سيقام على الأراضي المصرية.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الغردقة حفل الاتحاد الأفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، في الـ7 من يناير الجاري.