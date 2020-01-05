رياضة | أتلتيكو مدريد يفوز على ليفانتي بثنائية في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يفوز على ليفانتي بثنائية في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق أتلتيكو مدريد فوزه الثالث على التوالي بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتغلبه 2-1 على ضيفه ليفانتي اليوم السبت، ليتقدم إلى المركز الثالث في مباراة جاءت فيها جميع الأهداف في غضون خمس دقائق.

ومنح الأرجنتيني أنخيل كوريا التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 13 بعدما فاجأ كيران تريبيير دفاع ليفانتي بتحويل تمريرة توماس بارتي من لمسة واحدة إلى كوريا.

وأدرك الفريق الزائر التعادل بعد ذلك بثلاث دقائق بتسديدة مباشرة من روجر مارتي لكن فريق المدرب دييغو سيميوني استعاد التقدم بعد 60 ثانية بضربة رأس من المدافع فيليبي.

Advertisements

وسيطر أتلتيكو على أغلب فترات الشوط الثاني لكنه نجا من فرصتين من إنيس باردي أنقذهما يان أوبلاك ببراعة وكانت الثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 35 نقطة من 19 مباراة متساوياً مع إشبيلية صاحب المركز الرابع الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه أتلتيك بلباو أمس الجمعة.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 40 نقطة.