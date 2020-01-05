رياضة | الأهلي يحتفل بالصفقة الجديدة (صورة)

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احتفل الحساب الرسمى للنادى الأهلى على "فيسبوك"، بلاعب الفريق الجديد محمود عبدالمنعم كهربا، بعد وصول بطاقته الدولية وقيده فى قائمة الفريق المحلية.

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وقام الحساب الرسمى للنادى الأهلى بنشر صورة للاعب مصحوبة بتعليق: "رحبوا معنا بأحدث الوجوه فى قائمة فريقنا، لاعبنا محمود عبد المنعم كهربا والذى من المقرر أن يرتدى القميص رقم 26".

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أكد أنه جرى قيد محمود عبدالمنعم "كهربا" فى قائمة الأهلى، بدلا من سعد سمير، مدافع الفريق.