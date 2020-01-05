الامارات | ملفات مهمة أمام «انتقالية اتحاد الكرة» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات مهمة أمام «انتقالية اتحاد الكرة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، اليوم، اجتماعها الثاني، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لمناقشة ملفات عدة، من بينها الوقوف على آخر الترتيبات المتعلقة بتجهيز المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، المؤهلة إلى دورة «طوكيو 2020»، إضافة إلى برنامج المنتخب الأول، وينتظر أن يبحث الاجتماع كذلك التحضير لعقد الجمعية العمومية لانتخاب لجنتين، إحداهما للإشراف على انتخابات اتحاد الكرة، والأخرى لاستئناف العملية الانتخابية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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