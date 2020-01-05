الامارات | ميثاء بنت محمد تقود «غنتوت ياس» للفوز بكأس سلطان بن زايد للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء بنت محمد تقود «غنتوت ياس» للفوز بكأس سلطان بن زايد للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، الدورة الأولى لبطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، التي أقيمت تحت رعاية سموّ الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ضمن مهرجان كأس سلطان بن زايد للبولو السنوي، الذي ينظمه النادي بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي، المتمثل في نادي تراث الإمارات، ومركز سلطان بن زايد، وذلك على ملعب سلطان بن زايد للبولو بنادي غنتوت.

وقادت سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق غنتوت ياس للفوز بلقب المهرجان الأول على كأس سلطان بن زايد للبولو. وجاء تتويج فريق غنتوت ياس بفوزه على فريق غنتوت «مازيراتي» بنتيجة 6/‏‏4، وبحضور الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، وعدد من المسؤولين والرياضيين، وممثلي الجهات المساهمة والمشاركة والرعاة.

وفي ختام الاحتفال، الذي تزامن مع احتفالات نادي غنتوت بيوبيله الفضي، ومرور 25 سنة علي تأسيس النادي، قام الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والمدير التنفيذي لنادي غنتوت، زايد خليفة الزعابي، بتكريم الرعاة والجهات التي أسهمت في دعم مسيرة النادي منذ تأسيسه، في مقدمتها نادي تراث الإمارات.

وشمل التكريم: الهيئة العامة للرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشرطة أبوظبي، وجمعية الإمارات للبولو، واتصالات، ودبي للإعلام، وفريق القفز الحر بالمظلات بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وبن حم للسفر، و«ورد بول»، إلى جانب حكام المباراة والفريقين.

ونال فريق غنتوت ياس كأس المهرجان الذهبي، وتسلم جميع أعضاء الفريق، في مقدمتهم سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، درع الوفاء، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات والمراكز، ورؤساء الأقسام بنادي تراث الإمارات.

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وتم في ختام المهرجان السحب على تذاكر السفر، بجانب الجوائز النقدية القيمة، وسط فرحة كبيرة بين الحضور المشارك في مهرجان الوفاء لأهل العطاء.

وقالت سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن «نادي غنتوت برئاسة سموّ الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، نجح في إخراج مهرجان الوفاء لأهل العطاء، الذي حظي باستجابة واسعة في ثوب تنظيمي رائع استحق عليه الجميع التهنئة والشكر».

وأكدت أن «البداية من خلال مهرجان الوفاء، الذي شهده ملعب سلطان بن زايد الجديد، تعدّ مبشرة للغاية لمواصلة نشاط نادي غنتوت للبولو، الذي يشهد العديد من البطولات المقبلة، في مقدمتها بطولة كأس رئيس الدولة، التي تكتسب أهمية خاصة».

وذكرت سموّها أن «المباراة الاستعراضية التي جمعت فريقي غنتوت ياس و(مازيراتي)، جاءت متكافئة، ما يؤكد ارتفاع المستوى الفني تدريجياً خلال البطولات المقبلة، ما يسهم في ارتفاع مستوى اللعبة التي شهدت مستويات متقدمة في الفترة الأخيرة».

• تزامن إقامة المهرجان مع احتفال نادي غنتوت بيوبيله الفضي، ومرور 25 سنة على تأسيسه.

• نادي غنتوت نظم النسخة الأولى لمهرجان سلطان بن زايد للبولو.