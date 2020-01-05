الامارات | حامد الروسي يدير تصفيات آسيا للطائرة المؤهلة لأولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن حامد الروسي يدير تصفيات آسيا للطائرة المؤهلة لأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع اختيار الاتحاد الآسيوي للطائرة على الحكم الدولي، حامد الروسي، لإدارة نهائيات التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 باليابان، والتي تشارك فيها منتخبات الصين، أستراليا، كوريا الجنوبية، الهند، إيران، كازخستان، الصين تايبيه وقطر. وتستضيف مدينة غيانغ منغ الصينية التصفيات، من الغد إلى 12 الجاري، على أن يتأهل فريق واحد فقط عن الفرق الثمانية المشاركة في التصفيات. ويعد حامد الروسي ضمن أفضل حكام القارة الآسيوية تصنيفاً، وسبق له المشاركة في إدارة ثلاث جولات لدوري الأمم في عام 2019 في الصين وهونغ كونغ وفرنسا، إضافة إلى كأس العالم الأخيرة في اليابان. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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