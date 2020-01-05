الامارات | البايرن يتعاقد مع حارس شالكه نوبل

شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن يتعاقد مع حارس شالكه نوبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أمس، أنه توصل إلى اتفاق لضم حارس المرمى ألكسندر نوبل من شالكه. وأوضح بايرن عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن الحارس سينضم إلى صفوفه في موسم 2020/‏2021.

وذكر النادي البافاري في بيانه: «النادي ونوبل اتفقا على بنود الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية». وأضاف: «عقد حارس المرمى البالغ من العمر 23 عاماً مع شالكه سينتهي في 30 يونيو 2020. وسينضم نوبل إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر لمدة خمسة أعوام، وذلك في أول يوليو».