الامارات | إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم، برئاسة راشد علي الزعابي، وعضوية كل من عبدالله سالم الجنيبي، وعبدالباسط محمد الحمادي، وفهد مسعود الجنيبي، والحاي جمعة الرميثي. ويعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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