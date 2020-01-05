الامارات | بالفيديو.. 20 لاعباً في أول تدريب للمنتخب تحت قيادة يوفانوفيتش

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. 20 لاعباً في أول تدريب للمنتخب تحت قيادة يوفانوفيتش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس، أول تدريب له تحت قيادة مدربه الجديد الصربي إيفان يوفانوفيتش، الذي تم التعاقد معه خلفاً للمدرب السابق الهولندي بيرت فان مارفيك، إذ يأتي تجمع المنتخب الحالي الذي سيختتم اليوم، استعداداً للمرحلة المقبلة التي ستشهد خوض مبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، حيث سيلتقي الأبيض نظيره منتخب ماليزيا في الإمارات 26 مارس المقبل، ويلتقي يوم 31 من الشهر ذاته منتخب إندونيسيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ويواجه في الرابع من يوليو المقبل منتخب تايلاند، ثم يلتقي في التاسع من الشهر ذاته فيتنام في ختام مبارياته في هذه التصفيات.

حضر تدريب أمس في ملعب ذياب عوانة الـ25 لاعباً، الذين تم اختيارهم في القائمة، فيما شارك في التدريب 20 لاعباً فقط، إذ غاب الخماسي وليد عباس ومحمد مرزوق وأحمد خليل ومحمد عبدالرحمن والحسن صالح عن التدريبات، بعد خضوعهم للفحص الطبي من قبل طبيب المنتخب، حيث تبينت إصابتهم وحاجتهم إلى العلاج والراحة. وحرص الجهازان الإداري والفني للمنتخب الوطني على الالتقاء باللاعبين قبل التدريب، وتحدث المدرب يوفانوفيتش، مطالباً إياهم بالجدية والالتزام خلال المرحلة المقبلة.

Advertisements

ويسعى المنتخب بكل قوة لتعزيز حظوظه في التأهل للدور المقبل، من خلال تخطي عقبة ماليزيا في أول مواجهة مقبلة في عهد المدرب الجديد يوفانوفيتش، علماً أن المنتخب يحتل حالياً المركز الثالث في ترتيب منتخبات المجموعة السابعة التي تصدرها المنتخب الفيتنامي برصيد 10 نقاط.

تعيين الكعبي إدارياً للمنتخب الأول

عيّن اتحاد كرة القدم، خالد الكعبي، ليكون إدارياً للمنتخب الوطني الأول، ضمن منظومة الجهاز الإداري، الذي يضم عيسى مير مشرفاً على المنتخب، وياسر سالم مديراً للمنتخب.