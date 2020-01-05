الامارات | جدة تعلن انطلاق رالي داكار اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن جدة تعلن انطلاق رالي داكار اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار الملايين من عشاق سباقات السيارات ومحبي الإثارة صوب مدينة جدة السعودية، حيث تنطلق اليوم فعاليات النسخة الـ42 من سباق رالي داكار العريق بمشاركة العديد من نجوم سباقات السيارات من مختلف أنحاء العالم.

وللمرة الأولى في تاريخه، سيُقام السباق العريق في السعودية تماشياً مع السياسة التي تنتهجها المملكة حالياً في استضافة عدد من الأحداث العالمية في مختلف الرياضات.

ويشهد السباق هذا العام مشاركة قوية من أسماء لامعة في عالم سباقات المحركات، وفي مقدمتها الإسباني فيرناندو ألونسو الفائز بلقب بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1 مرتين سابقتين.

ويمثل سباق رالي داكار أحد أهم الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة، حيث سيكون انتقاله إلى المملكة نقطة تحول جديدة في تاريخ هذا السباق العريق.