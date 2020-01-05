الامارات | «الصقور» يتصدر دوري الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يتصدر دوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فريق الإمارات ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه، أمس، على ضيفه مسافي 3- صفر، في الجولة الثامنة، ليصبح رصيده 18 نقطة، وفاز الحمرية على الذيد 2-1، ليصبح خامساً بـ12 نقطة، بينما تراجع الذيد للمركز الثامن بسبع نقاط، كما فاز العربي على العروبة 3-1، وصعد العربي للمركز السابع بتسع نقاط، بينما تراجع العروبة للمركز التاسع بخمس نقاط. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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