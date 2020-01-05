الامارات | محمد عبدالله والجنيبي وآل علي يجتازون اختبارات «كوبر»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالله والجنيبي وآل علي يجتازون اختبارات «كوبر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتاز الحكام الدوليون في كرة القدم محمد عبدالله حسن وعمار الجنيبي وعمر آل علي، وكذلك الحكمان المساعدان الدوليان محمد أحمد يوسف وحسن المهري، اختبارات اللياقة البدنية «كوبر»، التي أقامتها أخيراً لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة الشهر الجاري في تايلاند، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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