شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعود لصدارة الدوري الإسباني رغم التعادل مع إسبانيول في ديربي كتالونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في فخ التعادل مع نظيره إسبانيول بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين في ديربي إقليم كتالونيا، مساء اليوم، على ملعب كونيلا البرات، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

تقدم إسبانيول عن طريق ديفيد لوبيز برأسية رائعة في الدقيقة 23، وفشلت بعدها كل محاولات برشلونة في إدراك التعادل حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني دخل أرتورو فيدال بدلا من راكيتيتش، وفي الدقيقة 50 أرسل جوردي ألبا عرضية قابلها لويس سواريز في المرمى ليحرز هدف التعادل.

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بعدها مباشرة وفي الدقيقة 59 مرر سواريز بينية رائعة لفيدال الذي لم يتوانى عن إيداعها المرمى محرزًا الهدف الثاني لبرشلونة.

وأكمل برشلونة المباراة منقوصا بعد تعرض الدولي الهولندي فرينكي دي يونج للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 88 اقتنص الصيني الدولي وو لي هدفًا غاليًا لإسبانيول لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

بتلك النتيجة يعود برشلونة لصدارة «لاليجا» برصيد 40 نقطة، وهو نفس رصيد ريال مدريد ولكنه متفوق بفارق هدفين، فيما رفع إسبانيول رصيده للنقطة 11 في المركز الأخير.