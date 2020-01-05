شكرا لقرائتكم أول تعليق من سموحة على عقوبة مهاجم المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف فرج عامر فى تصريحاته لـ"سوبركوة" إنه سيستأنف ضد هذه العقوبة، مع المطالبة بالحصول على 3 ملايين جنيه من محمد طلعت قيمة الشرط الجزائى الموقع بين اللاعب والنادى السكندرى نظرًا لتوقيعه عقد مع إدارة الفريق السكندري بتلك القيمة وحصل على مقدم تعاقده ثم انتقل لصفوف المقاولون العرب.
وكانت إدارة سموحة قد طالبت محمد طلعت برد قيمة مقدم التعاقد بالإضافة إلى إيقافه لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وهى الشكوى التى تقدم بها مسئولي النادي السكندرى لاتحاد الكرة فى وقت سابق للفصل فيها.
وخسر سموحة أمام المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام، أحرز هدف سموحة حسام حسن فى الدقيقة 35، فيما أدرك التعادل للمصرى سعيدو سينبورى فى الدقيقة 69 من ركلة جزاء، ونجح محمود وادى فى إحراز هدف الفوز للفريق البورسعيدي في الدقيقة 91.
يذكر أن مسئولو سموحة قد أصدروا بيانا للكشف عن الاخطاء التحكيمية التي غيرت نتيجة مباراة الفريق أمام المصري واهمها احتساب ضربة جزاء لا تمت للحقيقة بصلة من وجهة نظرهم، وأكد سموحة أن هذا الخطأ لم يكن عن قصد ولكن في النهاية غيّر نتيجة المباراة وأضاع علي الفريق فوزا غالياً.
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