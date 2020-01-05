شكرا لقرائتكم جمال حمزة: قفلت باب الشقة على شيكابالا "عشان ميروحش الأهلى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأوضح جمال حمزة في تصريحات تلفزيونية لقناة " Time sport " قائلا :" شيكابالا، وافق على الانتقال إلى الأهلي وقام بالتوقيع، بعدما عاد من باوك اليوناني، بسبب تجاهل مسئولي الزمالك خوفًا من الغرامة المالية التي كانت متوقعة ان تقع على اللاعب و أنه أغلق باب الشقة على شيكابالا وذهب لنادي الزمالك، للحديث مع المسئولين للتدخل لمنع إتمام انتقال الفهد الأسمر إلى القلعة الحمراء " .

وأشار جمال حمزة أن لاعبو الزمالك رفضوا الذهاب الى التدريبات عقب الهزيمة الشهيرة أمام الأهلى بنتيجة 6 / 1، بسبب عدم إستيعاب تلك الصدمة من الجميع .

Advertisements

ونجح الأهلي وقتها في تحقيق الفوز علي غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة تاريخية في المباراة، والتي أصبحت فيما بعد ذكري تاريخية تحتفل بها جماهير الأحمر في نفس اليوم من كل عام، والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 6-1، ضمن مسابقة الدوري بتاريخ 16 مايو 2002 .

وأضاف جمال جمزة أن المدرب الالمانى أوتوفيستر المدير الفنى لفريق الزمالك فى ذلك الوقت، هو السبب في نتيجة الـ 6-1، حيث قام بتغيير طريقة اللعب فجأة، وقام باشراك لاعبين فى مراكز غير مراكزهم.

ويلتقى فريق طنطا نظيره الزمالك اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية العاشرة من بطولة الدورى المصرى، ويستضيفها ستاد غزل المحلة.