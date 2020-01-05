أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يعلن رسميا وصول بطاقة كهربا واللاعب يرتدى القميص 26 الأهلى يعلن رسميا وصول بطاقة كهربا واللاعب يرتدى القميص 26 أعلن النادى الأهلى منذ قليل عن وصول بطاقة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية المقبلة، عقب انتهاء اجراءات قيده فى اتحاد الكرة، على أن يرتدى اللاعب القميص رقم 26 مع الفريق الأحمر. كهربا يظهر فى قائمة الأهلي لمواجهة «إف سي مصر» اعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة، في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز والتى ضمنت محمود كهربا لاول مرة بعد توقيعه للاهلى وينتظر قيده خلال الساعات المقبلة . Advertisements "ظهير" الأهلي يبدأ المرحلة الأخيرة من رحلة علاج "إصابة القدم" يؤدى محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، المرحلة الأخيرة فى برنامجه التأهيلى، تمهيداً لمشاركته فى مران الفريق الجماعى وتجهيزه للمرحلة المقبلة التى تشهد خوض العديد من المباريات المهمة على الصعيدين المحلى والأفريقى، وتعرض وحيد لكدمة قوية فى وجه القدم. جنش يصل السعودية لأداء مناسك العمرة قبل العودة للمشاركة مع الزمالك وصل محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، إلى السعودية برفقة أسرته لأداء مناسك العمرة قبل العودة للانتظام مجدداً فى التدريبات الجماعية للفريق والمُشاركة فى مباريات الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعدما تماثل "جنش" للشفاء من الإصابة التى تعرض لها بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر وأدت إلى ابتعاده عن فريقه طوال الفترة الماضية.

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