شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سنتظلم ضد عقوبة إيقاف طلعت ونطالب برد 3 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فرج عامر رئيس سموحة، أن ناديه سيستأنف ضد هذه العقوبة الموقعة على اللاعب محمد طلعت مهاجم المقاولون والمقدرة بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع تغريمه بالإضافة إلى رده مبلغ 765 ألف جنيه قيمة مقدم التعاقد الذى حصل عليه من نادى سموحة، بعد التوقيع لناديين فى وقت واحد.

أضاف فرج عامر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه سيستأنف ضد عقوبة محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب، مع المطالبة بالحصول على 3 ملايين جنيه من محمد طلعت قيمة الشرط الجزائى الموقع بين اللاعب والنادى السكندرى نظرًا لتوقيعه عقد مع إدارة الفريق السكندري بتلك القيمة وحصل على مقدم تعاقده ثم انتقل لصفوف المقاولون العرب.

وكانت إدارة سموحة قد طالبت محمد طلعت برد قيمة مقدم التعاقد بالإضافة إلى إيقافه لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وهى الشكوى التى تقدم بها مسئولي النادي السكندرى لاتحاد الكرة فى وقت سابق للفصل فيها.

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وخسر سموحة أمام المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام، أحرز هدف سموحة حسام حسن فى الدقيقة 35، فيما أدرك التعادل للمصرى سعيدو سينبورى فى الدقيقة 69 من ركلة جزاء، ونجح محمود وادى فى إحراز هدف الفوز للفريق البورسعيدي في الدقيقة 91.

يذكر أن مسئولو سموحة قد أصدروا بيانا للكشف عن الاخطاء التحكيمية التي غيرت نتيجة مباراة الفريق أمام المصري واهمها احتساب ضربة جزاء لا تمت للحقيقة بصلة من وجهة نظرهم، وأكد سموحة أن هذا الخطأ لم يكن عن قصد ولكن في النهاية غيّر نتيجة المباراة وأضاع علي الفريق فوزا غالياً.