7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 1 / 2020 فى مقدمتها ، مرتضى منصور: يوم أسود عندما يتولى أى زملكاوى "سُلطة".. وسنعزلكم الأهلى يعلن رسميا وصول بطاقة كهربا واللاعب يرتدى القميص 26 أعلن النادى الأهلى منذ قليل عن وصول بطاقة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول، ليصبح من حقه المشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية المقبلة، عقب انتهاء اجراءات قيده فى اتحاد الكرة، على أن يرتدى اللاعب القميص رقم 26 مع الفريق الأحمر. Advertisements كهربا يظهر فى قائمة الأهلي لمواجهة «إف سي مصر» اعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، التي تقام في السابعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة، في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز والتى ضمنت محمود كهربا لاول مرة بعد توقيعه للاهلى وينتظر قيده خلال الساعات المقبلة . "ظهير" الأهلي يبدأ المرحلة الأخيرة من رحلة علاج "إصابة القدم" يؤدى محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، المرحلة الأخيرة فى برنامجه التأهيلى، تمهيداً لمشاركته فى مران الفريق الجماعى وتجهيزه للمرحلة المقبلة التى تشهد خوض العديد من المباريات المهمة على الصعيدين المحلى والأفريقى، وتعرض وحيد لكدمة قوية فى وجه القدم.

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