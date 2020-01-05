حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يعلن رسميا وصول بطاقة كهربا واللاعب يرتدى القميص 26 الأهلى يعلن رسميا وصول بطاقة كهربا واللاعب يرتدى القميص 26 كهربا يظهر فى قائمة الأهلي لمواجهة «إف سي مصر» "ظهير" الأهلي يبدأ المرحلة الأخيرة من رحلة علاج "إصابة القدم" تعرف على حكام مباريات الأسبوع الثانى عشر من الدورى الممتاز اتحاد الكرة يعلن رسميا وصول بطاقة كهربا وقيده غدا فى قائمة الأهلى مرتضى منصور: يوم أسود عندما يتولى أى زملكاوى "سُلطة".. وسنعزلكم Advertisements كارتيرون يستبعد 4 أساسين والونش أمام طنطا.. وضم ناشئين وعودة جمعة وفتحى جنش يصل السعودية لأداء مناسك العمرة قبل العودة للمشاركة مع الزمالك باهر المحمدي: الإسماعيلي بيتي وأغلقت ملف الرحيل 125 ألف دولار تعرقل الإطاحة بتاكيس جونيس من قيادة دجلة

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