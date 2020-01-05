شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يصطحب وزراء الشباب والرياضة العرب فى جولة تفقدية بالمركز الأولمبي بالمعادي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتفقد الوزراء مكونات المركز الأوليمبي بالمعادي بدايةً من فندق الإقامة وملعب كرة القدم القانوني، والملاعب الخماسية، وصالات التدريب المغطاة التي تضم عدداً من الصالات التدريبية لمختلف الألعاب الرياضية ، فضلاً عن مشروع إنشاء حمام السباحة داخل المركز.
واستعرض أشرف صبحى كافة إمكانيات المركز وما يقدمه من خدمات للاعبي المنتخبات القومية، واستضافة معسكراتهم التدريبية، وبرامجهم التأهيلية طوال العام.
كما لفت الوزير لاستضافة مجموعة من اللقاءات والمؤتمرات الشبابية الحوارية داخل المركز الأوليمبي في ضوء مشروعات وبرامج التوعية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لشباب مصر في جميع المحافظات.
من جانبهم، أشاد وزراء الشباب والرياضة العرب والوفود المرافقة لهم بالبنية الإنشائية المتميزة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، والذى يجعله واحداً من أكبر وأفضل المنشآت الرياضية بالشرق الأوسط، مثنين على الخدمات التي يقدمها المركز لكافة اللعبات الرياضية، والفرق القومية للتدريب وفقاً لأحدث التقنيات العالمية الرياضية الحديثة.
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