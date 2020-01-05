شكرا لقرائتكم خبر عن ايقاف محمد طلعت مهاجم المقاولون واعادة مقدم التعاقد مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة أن لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة عاقبت محمد طلعت مهاجم المقاولون الحالى بالإيقاف مدة ستة أشهر لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وتوقيع عقوبة مالية عليه بالإضافة إلى رده مبلغ 765 ألف جنيه قيمة مقدم التعاقد الذى حصل عليه من النادى السكندري .

كانت إدارة سموحة قد طالبت اللاعب برد قيمة مقدم التعاقد بالإضافة إلى إيقاف اللاعب لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وهى الشكوى التى تقدم بها مسئولى النادى السكندرى لإتحاد الكرة فى وقت سابق للفصل فيها .