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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرزاق حمدالله يفك نحس النصر في نهائيات السوبر السعودي والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
أعاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله فريقه النصر حامل لقب دوري الأمير محمد بن سلمان إلى المباراة من جديد بإدراكه هدف التعادل أمام التعاون الذي كان بوابة العالمي للتتويج بلقب السوبر السعودي للمرة الأولى.
شفرة نحس النصر في نهائيات السوبر تتحل أمام التعاون
وكان فريق النصر قد حسم لقب السوبر السعودي عقب تغلبه على منافسه التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الملك عبدالله الدولي ليفك العالمي شفرة النحس التي لازمته خلال ثلاثة نهائيات سوبر ، حيث خسر السوبر أمام الشباب والهلال ويستعرض موقع الخليج 365 لمتابعيه الكرام فيما يلي مباريات الأصفر في نهائي الأبطال السعادي.
الشباب يحسم لقب 2014 ويسطر بداية عقدة النصر في السوبر
في عام 2014 حصد فريق النصر لقب الدوري وتُوج وقتها الشباب بكأس الملك لتلعب مباراة نهائي السوبر السعودي بين البطلين النصر والشباب وانتهت وقتها لصالح الأخير بعد فوزه بركلات الترجيح 4 ـ 3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1 – 1.
العقدة تسمتر للعام الثاني على التوالي 2015
في عام 2015 كان النصر بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان والهلال بطل كأس الملك حيث أقيمت مبارة السوبر وقتها بين العالمي والزعيم الذي حسم السوبر وتوج الهلال بفوزه 1-صفر ليؤكد عقدة الأصفر للعام الثاني على التوالي.
النصر يفك شفرة النحس في مطلع العام الجديد
وتمكن أخيرا فريق النصر السعودي من فك شفرة النحس التي لازمته منذ العام 2014 وحقق لقب السوبر السعودي مساء اليوم على حساب فريق التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه بركلات الترجيح ومن ثم حصد اللقب الأول تاريخياً في خزائن العالمي ليكون العام الجديد 2020 بمثابة فك النحس وبداية مبشرة للعالمي خلال الموسم الكروي الحالي.
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