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شكرا لقرائتكم خبر عن فاران يبدي سعادته بفوز ريال مدريد على خيتافي بثلاثية نظيفة والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
أبدى مدافع ريال مدريد الفرنسي رفاييل فاران سعادته بتحقيق الفوز الليلة على خيتافي بثلاثية نارية، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة التاسعة عشر من الليجا.
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد نقلت تصريحات هامة على لسان النجم الفرنسي على الشكل التالي:
وقال فاران: أنا سعيد جدا وراض للغاية على أدائي ومستوى الفريق خلال مباراة خيتافي، ويسعدني للغاية أداء زملائي ومقاتل دائما على الفوز.
وأضاف: سجلت الهدف الثاني عبر التحرك بشكل جيد داخل منطقة الجزاء، ثم تحديد التوقيت المناسب والتمركز ثم ضرب الكرة.
وشدد: أن مباراة اليوم كانت صعبة للغاية لكني راض عن أداء الفريق خلال تلك المواجهة، ولدينا الثقة الكبيرة مع بدايتنا للعام الجديد بشكل طيب، حتى أننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز بكأس السوبر الإسباني كعادتها مقاتلين للنهاية.
الجدير بالذكر أن ريال مدريد، قد حقق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على خيتافي بثلاثية نظيفة مواصلا الصراع مع الغريم التقليدي برشلونة بمسابقة الليجا.
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