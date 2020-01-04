شكرا لقرائتكم خبر عن روما يعلن قائمته لمواجهة تورينو بالكالتشيو والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
أعلن الجهاز الفني لفريق روما الإيطالي عن قائمة الفريق المشاركة أمام تورينو بالجولة القادمة، من الكالتشيو، حيث كانت قائمة البرتغالي "باولو فونيسكا" بكامل قوتها.
وضمت قائمة الذئاب الأسماء التالية:
حراسة المرمى: باولو لوبيز، فوزاتو، ميرانتي.
خط الدفاع: سمولينج، ألكسندر كورلاوف، خوان جيسوس، فلورينزي، ستين، مانشيني، بيليجريني، سبينازولا.
خط الوسط: ميختاريان، دياوارا، كالافيوري، بيروتي، نيكول زانيولو، فيرتوت.
خط الهجوم: أنتونتشي، دجيكو، جنكيز أوندير.
ويحتل روما المرتبة الرابعة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ٣٥، ويأمل بافتتاح ٢٠٢٠ بشكل طيب لطمأنة الأنصار على مستوى الفريق.
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