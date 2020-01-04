بركلات الترجيح النصر يحقق لقب السوبر السعودي على حساب التعاون 

السبت 4 يناير 2020

تغلب فريق النصر السعودي حامل لقب دوري الأمير محمد بن سلمان على منافسه التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ، بركلات الجزاء الترجيحية (5-4)، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتوّج العالمي بطلاً لكأس السوبر السعودي.



النصر بطل الدوري ضد التعاون بطل الكأس

بدأ المدرب روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر السعودي تشكيل فريقه الذي خاض مواجهة التعاون في نهائي كأس السوبر السعودي بالدفع بالقوة الهجومية للعالمي المتمثلة في القناص المغربي عبدالرزاق حمدالله وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: عوض خميس – عبد الله مادو – مايكون بيريرا – سلطان الغنام

خط الوسط الإرتكاز: بيتروس – عبد الله الخيبري

خط الوسط الهجومي: أحمد موسى – جوليانو – نور الدين أمرابط

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله

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بدأ الشوط الأول بأداء حماسي من كلا الفريقين حيث أهدر لاعبو النصر فرصة هدف أول محقق في الدقيقة الثالثة، بعد خطأ فادح من مدافع التعاون استغله عبدالرزاق حمدالله، الذي استخلص الكرة وانطلق داخل منطقة الجزاء منفرداً بالمرمى، وأطلق تسديدة استقرت في جسد الحارس كاسيو، الذي تمكن من ابعاد الكرة.

هدف أول لفريق التعاون يشعل الشوط الأول

وكما يقول المثل الرياضي "اللي يضيع يستقبل" نجح الكاميروني لياندر تاوامبا في إدراك هدف السبق لفريق التعاون في الدقيقة 19 بعد استغلاله لركلة ركنية نُفذت بإتقان ليضع في أقصى يسار مرمى الحارس براد جونز وينتهى الشوط الأول بتقدم بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

إصابة نجم التعاون تقلب موازين المباراة

وتلقى فريق التعاون ضربة قاسية في شوط المباراة الأول عن طريق تعرض لياندر تاوامبا صاحب هدف التعاون في النصر، لإصابة قوية خلال الدقيقة 25، بعد اصطدام قوي مع عبدالله مادو، واضطر للخروج في الدقيقة 32، ونزول منصور المولد بدلاً منه.

شوط ثاني درامي يشهد عودة العالمي

وعلى عكس مجريات الشوط الأول سيطر فريق النصر على معظم أوقات شوط المباراة الثاني حيث أدرك لاعبو النصر التعادل في الدقيقة 58، بعد تمريرة بينية متقنة من عوض خميس باتجاه حمدالله الذي تمكن من السيطرة على الكرة بشكل جيد، أتبعها بمراوغة رائعة لمدافعي التعاون، لينفرد بشكل كامل بالمرمى، ويسدد الكرة بسهولة في مرمى كاسيو.

ركلات الترجيح تحسم لقب السوبر السعودي

استمرت نتيجة التعادل الإيجابي حتى انقضاء الوقت الأصلي للمباراة حيث أهدر النيجيري أحمد موسى فرصة حسم المباراة في الدقائق الأخيرة ليطلق حكم المباراة صافرته في الدقيقة 97، معلناً نهاية أحداث الوقت الأصلي للمباراة، ومن ثم الذهاب لركلات الحظ الترجيحة التي ابتسمت لصالح النصر معلنة بطل لكأس السوبر السعودي بعد تغلبه على التعاون بنتيجة (5-4).