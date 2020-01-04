شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتأهل لدور الـ 32 بعد الفوز على بورت فايل برباعية والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه الكبير على بورت فايل، بنتيجة 4-1 خلال المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور الـ64 من البطولة.

تقدم زينتشينكو بالهدف الأول في الدقيقة 19. Advertisements ثم تعادل توم بوبي للضيوف في الدقيقة 35. قبل أن يسجل سيرجيو أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الاول بنتيجة 2-1 لصالح السيتزن. فى الشوط الثاني، سجل الناشئ تايلور بيليس الثالث في الدقيقة 58 واختتم فيل فودين الرباعية في الدقيقة 76. وبهذه النتيجة يتأهل مانشستر سيتي لدور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتأهل لدور الـ 32 بعد الفوز على بورت فايل برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.