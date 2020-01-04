ماتيوس يكشف عن نقطة ضعف دورتموند

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أهدر "الفريق الأصفر" أكثر من مباراة سانحة للفوز.

بعدما ضيع "برعونة" كبيرة نقاط الفوز في أكثر من مباراة هذا الموسم، كشف أسطورة الكرة الألمانية لوتر ماتيوس عن نقطة ضعف بوروسيا دورتموند. فيما يأمل "الفريق الأصفر" في الانطلاقة بقوة في النصف الثاني من الموسم.

في وضع تكرر في أكثر من مباراة هذا الموسم، أهدر فريق بوروسيا دورتموند نقاط الفوز بشكل مثير للاستغراب. ويسيطر "الفريق الأصفر" على المباراة كاملة ويتقدم بفارق مريح، إلاّ أنه ينهار في اللحظات الأخيرة من المباراة ويفرط في الفوز.

وطرحت "رعونة" بروسيا دورتموند في "البوندسليغا" عدة تساؤلات عن السبب وراء ذلك. ويبدو أن أسطورة الكرة الألمانية لوتر ماتيوس لديه تفسير لهذا الوضع، ففي تصريحات خص بها صحيفة "فرانكفورته روندشاو"، قال ماتيوس إن مشكلة بوروسيا دورتموند هي افتقاده قادة يتمتعون بعقلية الفوز في المباريات.

وأشار الأسطورة الألمانية أنه كلما اشتد الوضع على بوروسيا دورتموند، فإن الفريق يفتقد إلى قائد حقيقي فوق أرضية الملعب، وأضاف: "أيضاً أمام لايبزيغ (3-3) وهوفنهايم (2-1) يمكن رؤية ذلك. فهذه النقاط لا يجب التفريط بها عندما تريد تحقيق أشياء عظيمة".

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وتابع لوتر ماتيوس تفسيره لمشكلة بوروسيا دورتموند هذا الموسم أن الفريق، يحتاج إلى قائد قوي فوق المستطيل الأخضر "ماركو رويس وماتس هوملز قادة يتحلون بالهدوء كثيراً، فيما يختلف الأمر بشكل كلي عند مانويل نوير".

ويرى ماتيوس (58 عاماً) أن بوروسيا دورتموند، كان محظوظاً للغاية بوصوله إلى الدوري الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال في هذا الصدد "لا يجب أن تصل الأمور إلى الحد، الذي تحتاج فيه إلى أداء على مستوى عالمي من حارس المرمى ( رومان بوركي)، من أجل الفوز على سلافيا براغ في ملعبك".

يشار إلى أن بوروسيا دورتموند، يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 30 نقطة. ويواجه "الفريق الأصفر" باريس سان جيرمان في الدوري الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.