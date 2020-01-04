شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل مانشستر سيتي وليستر بكأس الاتحاد الإنجليزي.. وإعادة بين يونايتد وولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه فريق بورت فايل بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات دور الـ64 للمسابقة الأقدم في تاريخ كرة القدم.

سجل رباعية مانشستر سيتي، أوليكساندر زينشينكو، في الدقيقة 19، وسيرجيو أجويرو في الدقيقة 42، وتايلور هاوورد في الدقيقة 58، وفيل فودين في الدقيقة 76، فيما أحرز توم بوبي هدف بورت فايل الوحيد في الدقيقة 35.

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كما تأهل كذلك فريق ليستر سيتي إلى دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على ويجان أثليتك بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب كينج باور.

سجل هدفي ليستر سيتي توم بيرس، لاعب ويجان، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 19، وهارفي بارنيس في الدقيقة 40.

وسقط مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في فخ التعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مولينيو، لتتم إعادة اللقاء على ملعب أولد ترافولد وفقًا لقواعد البطولة.