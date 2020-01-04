شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي وإف سي مصر.. و«نور الدين» يدير الزمالك وطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات غد الأحد، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت الاختيارات على النحو التالي:

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- المقاولون والمقاصة: أحمد حمدي، ويعاونه أسامة السيد وماجد المليجي، وصالح سلامة حكما رابعا.

- طنطا والزمالك: إبراهيم نورالدين، ويعاونه شريف عبدالله وهاني خيري، ومحمد محمود عبدالله حكما رابعا.

- الأهلي وإف سي مصر: محمد عادل، ويعاونه أحمد حسام طه ورجب محمد، وشريف حسن حكما رابعا.