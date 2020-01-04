شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فتحي يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوجه إلى العاصمة الألمانية، برلين نهاية الأسبوع الجاري، عماد فتحي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تمهيدًا لإجراء جراحة القطع في الرباط الصليبي، تحت إشراف البروفيسور الألماني أندرياس فايلر.

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وبحسب الموقع الرسمي للنادي، يعد فايلر أحد أكبر المتخصصين في إجراء تلك الجراحة بأوروبا والذي كان قد أجرى تلك العملية لعدد من اللاعبين المصريين وكان آخرهم محمد محمود، لاعب منتخب مصر الأوليمبي والنادي الأهلي.

كان اللاعب قد تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشرة للكونفيدرالية الأفريقية، والتي جمعت المصري بمضيفه فريق نواذيبو الموريتاني وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يقضي اللاعب فترة نقاهته بعد إجراء الجراحة بأحد المراكز الطبية المتخصصة ببرلين قبل أن يعود إلى مصر لبدء برنامجه التأهيلي الذي يبدأ بعد نحو شهر تقريبًا.