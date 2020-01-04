الرجاء المغربي يقلب الطاولة على مضيفه مولودية الجزائر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 حول ​الرجاء​ المغربي تأخره بهدف للاشيء إلى فوز 2-1 على مضيفه ​مولودية الجزائر​ في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مصطفى تشاكر بذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة ​كأس محمد السادس للاندية العربية الابطال​ لكرة القدم.

إفتتح ​سامي فريوي​ التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 29 من عمر اللقاء ونجح نادي مولودية الجزائر بالحفاظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني قلب الرجاء الرياضي الطاولة على مضيفه بثنائية حملت توقيع محسن متولي (58 من ركلة جزاء) وبين مالانغو نغيتا (82).

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