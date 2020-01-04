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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاوضات بين لاعب تشيلسي ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن وجود إتصالات بين نادي يوفنتوس ولاعب تشيلسي إيمرسون بالميري في ظل رغبة السيدة العجوز بتعزيز مركز الظهير الأيسر لمساندة أليكس ساندرو ودي تشيليو.
وأوضح الموقع أن تشيلسي لديه نية لبيع إيمرسون بالفعل، وهو ما يسهل المفاوضات.
وأكد أن هدف يوفنتوس هو التعاقد مع اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لكن لا يمكن إستبعاد محاولات حسم الصفقة في كانون الثاني الحالي.
ويرحب مدرب البيانكونيري ماوريسيو ساري بالصفقة، وقد ينضم اللاعب على سبيل الإعارة مع وجود بند إلزامية الشراء.
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