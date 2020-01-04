ملخص مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي.. انتهت لصالح العالمي بطلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

حصد فريق النصر لقب كأس السوبر السعودي ليتوج للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حقق فوزاً مثيراً على التعاون، بركلات الجزاء الترجيحية (5-4)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



والتقى فريق النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مع التعاون، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وأحرز لاعبو التعاون هدف التقدم على النصر، في الدقيقة 18، بعد تنفيذ ركلة ركنية، بإرسال عرضية إلى داخل المنطقة، ارتقى لها لياندر تاوامبا برأسية متقنة للغاية، وضعت الكرة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس برادلي جونز داخل الشباك.

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وتعرض لياندر تاوامبا صاحب هدف التعاون في النصر، لإصابة قوية خلال الدقيقة 25، بعد اصطدام قوي مع عبدالله مادو، واضطر للخروج في الدقيقة 32، ونزول منصور المولد بدلاً منه.

وأدرك لاعبو النصر التعادل مع التعاون، في الدقيقة 58، بعد تمريرة بينية متقنة من عوض خميس باتجاه حمدالله الذي تمكن من السيطرة على الكرة بشكل جيد، أتبعها بمراوغة رائعة لمدافعي التعاون، لينفرد بشكل كامل بالمرمى، ويسدد الكرة بسهولة في مرمى كاسيو.

وأطلق حكم المباراة صافرته في الدقيقة 97، معلناً نهاية أحداث الوقت الأصلي للمباراة، لتلجأ بشكل مباشر إلى ركلات الترجيح لحسم بطل كأس السوبر السعودي.

ركلات الجزاء الترجيحية النصر سجل: عبدالرزاق حمدالله – جوليانو – يحيى الشهري – عبدالفتاح آدم – مايكون

أهدر: نورالدين أمرابط –

التعاون سجل: ساندرو إيمانويل – نيلدو – أميسي – هيلدون

أهدر: ماتشادو – طلال العبسي