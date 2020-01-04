ليستر سيتي يقصي ويجان ويتأهل لدور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 Advertisements محمد الدمتناوي أنتهت أحداث المباراة التي جمعت بين ليستر سيتي و ويجان التي أقيمت على ملعب "كينغ بارو" في دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز ليستر سيتي بهدفين دون رد.

سجل توم بيرس هدف عكسي في مرماه في الدقيقة 19، ثم سجل هارفي بارينيس الهدف الثاني في الدقيقة 40 من تمريرة بينجامين تشايلويل. وبهذا الفوز تأهل فريق ليستر سيتي رسميًا إلى دور الـ 32.

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