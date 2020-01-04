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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام يرغب في ضم مهاجم دورتموند لتويض غياب هاري كين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
يرغب نادي توتنهام الإنجليزي في التعاقد مع لاعب بروسيا دورتموند في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض غياب هاري كين بعد الإصابة التي تعرض لها.
وذكرت بعض التقارير الصحفية، أن هاري كين سيغيب على الأقل عن الملاعب لمدة 6 أسابيع بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر خلال مباراة ساوثهامبتون الأخيرة في بطولة الدوري.
ونشرت صحيفة "إكسبريس" أن نادي توتنهام الإنجليزي يرغب في التعاقد مع باكو ألكاثير لتعويض غياب هاري كين.
وكان بعض التقارير قد أشارت خلال الفترة الأخيرة إلى رغبة النجم الإسباني في الرحيل بعد تعاقد دورتموند مع هلاند.
النجم الإسباني لعب مع دورتموند موسم ونصف في بطولة الدوري الألماني سجل 23 هدفًا منها 18 هدفًا في الموسم الماضي في 26 مباراة، كما تمكن هذا الموسم من تسجيل 5 أهداف خلال 11 مباراة.
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