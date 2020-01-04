شكرا لقرائتكم على طريقة كهربا.. مدافع الأهلي السابق ممنوع من القيد في الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت لجنه شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، قيد اسلام جابر مدافع النادي الأهلي والجونة السابق والمنتقل خلال الأيام الماضية من نادي الرجاء لنادي الداخلية القابع في المركز الرابع بدوري القسم الثاني بمجموعه القاهرة.

وقال مصدر باتحاد الكرة إن حرمان اللاعب من القيد اليوم السبت والمشاركة اليوم في لقاء فريقه بالدوري أمام النصر القاهري والذي انتهي بفوز الداخلية بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد بسبب وجود مستحقات ماليه متأخرة علي النادي لدي اتحاد الكرة.

ومن جانبه كشف اسلام جابر مدافع الفريق الجديد أن هشام زكريا المدير الفني للفريق الشرطي بإنهاء ازمه قيده خلال الأسبوع الجاري على ان يتم إشراكه في المباراة القادمة بالدوري خصوصا وأنه كان ضمن ال١٩ لاعب الذي اختارهم مدرب دجله السابق في معسكر الفريق أمس.

واقعة إسلام جابر هي نفسها واقعة كهربا مع النادي الأهلي، حيث لم يتمكن الأهلي حتى الآن، من قيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد، في قائمة الفريق رغم وصول البطاقة الدولية للاعب مقر اتحاد الكرة عصر اليوم السبت.

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وعلم الخليج 365 أن اتحاد الكرة رفض قيد كهربا لحين رغم وصول البطاقة الدولية، بسبب عدم سداد الأهلي مبلغ 8 ملايين جنيه، وهي قيمة مستحقات متأخرة على النادي للجبلاية، عبارة نسبة اتحاد الكرة من توثيق عقود لاعبين سابقين بجانب بعض الغرامات المالية الموقعة على النادي والتي لم يتم سدادها.

وقرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عدم السماح للأهلي أو أي نادٍ بالقيد في يناير المقبل إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة، خاصة أن اتحاد الكرة يمر بضائقة مالية ويحتاج لسيولة مالية في أقرب وقت.

وتعاقد الأهلي مؤخرًا مع كهربا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل قادمًا من نادي أفيس البرتغالي بعدما دفع الأهلي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أفيس وقيمته 400 ألف دولار.