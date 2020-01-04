شكرا لقرائتكم حسام حسن يرفض معاقبة لاعبي سموحة بعد الهزيمة من المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه توقيع عقوبات مالية على اللاعبين عقب الخسارة أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف فى الدقائق الأخيرة.

مؤكدا أن اللاعبين أدو ما عليهم وكانوا الأفضل لولا احتساب ضربة جزاء على الفريق كانت السبب فى تعديل نتيجة اللقاء.

وطالب العميد اللاعبين بضرورة العودة للإنتصارات مرة أخرى خلال مباراتى وادى دجلة المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد الاسكندرية ضمن مباريات الأسبوع الـ 12 ومباراة حرس الحدود ضمن مباريات الأسبوع الـ13 المقرر لها ملعب المكس.

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كانت التدريبات قد شهدت عوده ثلاثى الفريق والذى يعد القوه الضاربة وعناصر الخبرة بالفريق وهم مدافع الفريق السيد فريد الذى غاب عن التدريبات الجماعية من فترة الإعداد وخلال جميع المباريات الماضية وجمعت جلسة موخرا بين مدير الكرة إبراهيم حسن و المدير الفنى حسام حسن واللاعب وأعرب السيد فريد خلالها عن أسفه لعدم تواجده خلال المرحلة الماضية وأن سوء الفهم هو السبب الحقيقى وراء استبعاده خلال المرحلة الماضية ووعد بالعودة الى سابق عهده كهداف للفريق .

كما شهدت التدريبات عوده الثنائى فوزى الحناوى الذى أصيب بكسر فى القدم اثناء تواجده مع المنتخب الأوليمبى ويعتمد العميد على الحناوى فى أكثر من مركز ويعد جوكر بالفريق ، كما انتظم محمود معاذ والذى يعد من العناصر الخبرة بالفريق ويعتمد العميد عليه فى الجبهة اليسرى .

ويواصل الفريق تدريباته على ملاعب سموحه استعداد لمباراه وادى دجله فى الأسبوع الـ 12 من عمر الدورى الممتاز