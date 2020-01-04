شكرا لقرائتكم تعرف على حكام مباريات الغد بالدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأحد ضمن الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدورى الممتاز، علي النحو التالي :

- المقاولون والمقاصة : أحمد حمدي واسامة السيد وماجد المليجي .. وصالح سلامه حكما رابعا.

- طنطا والزمالك : إبراهيم نورالدين وشريف عبدالله وهاني خيري .. ومحمد محمود عبدالله حكما رابعا.

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- الأهلي و إف سي مصر : محمد عادل واحمد حسام طه ورجب محمد .. وشريف حسن حكما رابعا.

ورفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى العام هذا الموسم، مؤكدين أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراة الأهلى والزمالك سواء فى الدورى أو كأس مصر فقط.. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام المصريين يقدمون مستوى جيد منذ انطلاق المسابقة، وليس من المعقول أن نذبحهم مع أول خطأ، موضحين أن تطوير مستوى الحكام مستمر كما ستقل الأخطاء مع تطبيق تقنية الـ var فى الدور الثانى.

كان مجلس إدارة الزمالك ، قد أعلن رغبته فى استقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري، لكنه وبحسب اتحاد الكرة لم يتقدم بطلب رسمى فى هذا الشأن.

وشدد الزمالك رفضه التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور بعد الظلم الفادح الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته وآخرها أسوان والاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك وتجامل المنافس وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة أيضاً للفريق بينما تحتسب أهداف وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس وذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.