شكرا لقرائتكم لجنة شئون اللاعبين توقف مهاجم المقاولون وتغرمه 765 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاقبت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة محمد طلعت مهاجم المقاولون الحالى بالإيقاف لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وتوقيع عقوبة مالية عليه بالإضافة إلى رده مبلغ 765 ألف جنيه قيمة مقدم التعاقد الذى حصل عليه من نادى سموحة.

كانت إدارة سموحه قد طالبت اللاعب برد قيمة مقدم التعاقد بالإضافة إلى إيقاف اللاعب لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وهى الشكوى التى تقدم بها مسئولى النادى السكندرى لإتحاد الكرة فى وقت سابق للفصل فيها .

يذكر أن مسئولو سموحه قد أصدروا بيانا للكشف عن الاخطاء التحكيمية التي غيرت نتيجة مباراة الفريق أمام المصري واهمها احتساب ضربة جزاء لا تمت الي الحقيقة بصلة وأكد سموحة ان هذا الخطأ لم يكن عن قصد ولكن في النهاية غيّر نتيجة المباراة وأضاع علي الفريق فوزا غالياً.

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وخسر سموحة أمام المصري بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام، أحرز هدف سموحة حسام حسن فى الدقيقة 35، فيما أدرك التعادل للمصرى سعيدو سينبورى فى الدقيقة 69 من ركلة جزاء، ونجح محمود وادى فى إحراز هدف الفوز للفريق البورسعيدي في الدقيقة 91

وتسببت الأخطاء التحكيمية فى إشعال ثورة غضب للأندية خلال منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، حيث تزعم ناديا الاسماعيلى والاتحاد السكندرى قائمة أكثر الأندية تضرراً من التحكيم خلال هذه الجولة ، حيث أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى احتجاجاً للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة أمس أمام نادى المقاولون العرب، بقيادة الحكم محمد معروف، والذى لم يكن موفقاً هو وطاقم التحكيم، على حد تعبير مسئولى زعيم الثغر، كما اتخذ طاقم الحكام العديد من القرارات التى أضرت بالفريق، وأبرزها على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح وواضح فى بداية اللقاء لصالح نادى الاتحاد السكندرى بداعى تسلل اللاعب خالد قمر، ما أثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة.

فيما فجرت مباراة الإسماعيلى مع إنبى ثورة غضب عارمة داخل مجلس الدراويش بسبب الأخطاء التحكيمية، حيث يرى مسئولو الإسماعيلى أن المباراة شهدت أخطاء تحكيمية من قبل طاقم التحكيم بقيادة سعيد حمزة بعد احتسابه ركلة جزاء للفريق البترولى مشكوك فى صحتها، فضلاً عن عدم احتساب ركلتى جزاء قبل نهاية المباراة، الأولى ارتطمت بيد مدافع إنبى والثانية بعد عرقله همام طارق والتى على أثرها حدثت مشاحنات بين الجانبين.