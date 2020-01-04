شكرا لقرائتكم المصرى يفقد جهود أوستن أموتو أمام الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يقود الفلسطينى محمود وادى الخط الهجومى للفريق البورسعيدى فى لقاء الإنتاج الحربى فى اللقاء الذى يبحث فيه المدير الفنى على الثلاث نقاط من أجل مواصلة العروض الجيدة والدخول فى زمرة الأندية التى تنافس على المربع الذهبى بعدما حقق الفريق انتصارين غاليين على حساب طلائع الجيش بهدف مقابل للاشئ وسموحه بهدفين مقابل هدف وهو ما رفع رصيده إلى 14 نقطة .
ويركز إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على استغلال حالة النشوة التى يعيشها اللاعبون فى الوقت الحالى من أجل الإنقضاض على لاعبى الإنتاج الحربى وتحقيق الثلاث نقاط قبل الدخول فى زمرة المباريات القوية خاصة وأن الفريق سيواجه الفترة القادمة ناديي الأهلى والزمالك .
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