شكرا لقرائتكم "قفاز" الأسترالي جونز ينهي نحس النصر مع ركلات الترجيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى الأسترالي براد جونز حارس مرمى النصر معاناة فريقه مع ركلات الترجيح عندما تصدى لجزائية طلال عبسي قائد التعاون ليمنح فريقه لقب السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة يوم السبت.

وفاز النصر على التعاون 5-4 بركلات الجزاء بعدما تعادلا في الشوطين الأول والثاني بهدف لمثله عن طريق توامبا وعبدالرزاق حمدالله للنصر.

وكانت الأمور تسير نحو التعاون في ركلات الترجيح بعدما أهدر المغربي نور الدين أمرابط ركلة الجزاء الثالثة، إلا أن المدافع البرتغالي ريكاردو ماتشادو أهدر الجزائية الرابعة للتعاون، قبل أن يتصدى براد جونز لجزائية طلال عبسي الأخيرة.

وعانى النصر من الخسائر بركلات الترجيح في المباريات النهائية وأدوار خروج المغلوب إذ خسر 12 مرة في بطولات محلية وإقليمية خلال الأعوام الماضية.

وسقط الأصفر في 6 مباريات نهائية ببطولات كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس ولي العهد وكأس الملك بالإضافة إلى مباراة السوبر 2014 أمام الشباب.

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وخسر النصر في العام 1991 أمام اتحاد جدة بركلات الترجيح 5-4 في نهائي كأس ولي العهد، وفي العام 2000 خسر بذات النتيجة أمام أهلي جدة في بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد، وبعد 9 أعوام خسر نهائي البطولة ذاتها أمام الشباب بنتيجة 4-3.

وفي عام 2013 خسر النصر نهائي كأس ولي العهد أمام الهلال عندما خسر ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وفي مشاركته الأولى بكأس السوبر 2014 سقط أمام الشباب بنتيجة 4-3.

ويتذكر النصراويون هدف محمد جحفلي الشهير في مباراة نهائي كأس الملك 2015 أمام الهلال، وعندما أهدر شايع شراحيلي ركلة جزاء تصدى لها خالد شراحيلي حارس مرمى الهلال ليفوز الأخير بكأس الملك بنتيجة 6-5.

وكان النصر منظماً لبطولة كأس الأندية العربية أبطال االدوري 1996 عندما غادر البطولة من نصف النهائي بعد خسارته أمام الهلال 4-2 بركلات الترجيح، كما خرج من ذات الدور في بطولة كأس ولي العهد 2003 أمام الأهلي بعد خسارته 5-4.

وودع النصر بطولة كأس ولي العهد 2007 بعد خسارته أمام الفيصلي الصاعد حينها بنتيجة 5-4، وبعد عام من تلك الخسارة غادر بطولة كأس الملك أمام الحزم بنتيجة 6-5، وفي البطولة الخليجية 2010 ودع من دور نصف النهائي بعد خسارته أمام الوصل الإماراتي 4-3.