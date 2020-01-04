شكرا لقرائتكم الشباب يتعادل مع الوشم في مباراة ودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل الشباب بهدف لمثله مع ضيفه الوشم يوم السبت في مباراة ودية استعداداً لمباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وسجل لاعب الوسط المدافع عبدالملك الخيبري هدف الشباب، بينما أحرز فريد الحربي هدف الوشم. وجاءت المباراة في إطار تحضير الشباب لاستئناف مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حينما يلاقي الحزم الجمعة المقبل في الجولة 14..

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