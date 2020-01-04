شكرا لقرائتكم آل سويلم يقدم مليون ريال للنصر بعد الفوز بـ"السوبر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم سعود آل سويلم رئيس النصر السابق مليون ريال مكافأة للفريق بعد فوزه بلقب بطل السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة يوم السبت. وتغلب النصر على التعاون 5-4 بركلات الترجيح ليحقق لقبه الأول في البطولة، علماً بأنه خسر النهائي مرتين أمام الشباب والهلال عامي 2014 و2015. ورأس آل سويلم النصر موسم 2018-2019 واستطاع قيادته لتحقيق لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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