شكرا لقرائتكم مدرب السويد يرحب بعودة إبراهيموفيتش إلى المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يستبعد يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي إمكانية عودة المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، رغم انتقاده المستمر لاختيارات الفريق في السابق.

وفي العام الماضي انتقد إبراهيموفيتش، القائمة التي اختارها أندرسون للمنتخب السويدي، ورجح في مقابلة صحفية بأن المدرب يستبعد اللاعبين الذين ينتمون لأصول غير سويدية.

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ورفض بعض اللاعبين تصريحات إبراهيموفيتش، في الوقت الذي أكد فيه أندرسون يوم السبت أن هذه المسألة لا تشغله، وقال: أجيد تماما القاء الأشياء خلفي ظهري. في تلك الأثناء شعرت بالإحباط لكن الأمر مر، لذا فإبراهيموفيتش موضع ترحيب إذا كان يشعر بأنه غير رأيه.

وانضم إبرا (38 عاماً) مؤخرا إلى ميلان الإيطالي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، ولم يشارك إبرا في أي مباراة مع المنتخب السويدي منذ اعتزاله اللعب الدولي عقب يورو 2016.

وأوضح أندرسون في تصريحات لموقع "فوتبول سكانالين": الوضع الأساسي المتعلق باللاعبين الذين يرفضون اللعب للمنتخب الوطني، هو كما قلت من قبل، أن بإمكانهم الاتصال بي وأن يخبروني بأنهم يشعرون بالاهتمام، وبعدها يمكننا أن نبدأ من هذه النقطة، الأمر لا يتجاوز هذا.