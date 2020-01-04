أكد كابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن محمود عبدالمنعم «كهربا»، تم قيده في القائمة المحلية بشكل رسمي اليوم، بدلًا من سعد سمير، الذي خضع لعملية جراحية في وتر أكيلس بألمانيا الأسبوع الماضي.
وأشاد عبدالحفيظ بموقف سمير الإيجابي وتقبله الموقف ، وأكد تقديره الكامل لـ سعد سمير، كونه أحد أبناء النادي المخلصين، وأحد الركائز الأساسية بالفريق، الذي لم يدخر جهدًا في خدمة الأهلي على مدى مسيرته مع النادي.
وحرص عبدالحفيظ على إجراء اتصال هاتفي مع سعد سمير قبل رفع اسمه من القائمة، وأكد له تقدير النادي لجهوده وانضباطه وسلوكه المميز.
بينما جاء رد اللاعب أكثر إيجابية، مؤكدًا أنه تحت أمر النادي في أي وقت، مؤكدًا أنه لا يشغله الوجود في القائمة بقدر ما يهمه تحقيق كل البطولات، التي يشارك بها الفريق هذا الموسم محليًّا وإفريقيًّا، مشددًا على أن ارتباطه مع النادي ليس بعقود أو بالوجود في القائمة.
وأشاد مدير الكرة بالنادي برد فعل اللاعب، وأنه أمر ليس بجديد على سعد سمير، كونه أحد أبناء النادي، مشيرًا إلى أن الفريق في انتظار عودته من جديد بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، للمشاركة في المباريات الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر «ابن أصول ومتربي» .. رد فعل «سعد سمير» على قيد كهربا بدلا منه في قائمة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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