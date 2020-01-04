مانشستر سيتي وليستر إلى الدور الرابع ويونايتد يفرض الاعادة على وولفز









اسماء السيد - بلغ مانشستر سيتي حامل اللقب وليستر سيتي بسهولة الدور الرابع من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم بفوز الاول على بورتفايل 4-1 والثاني على ويغان اثلتيك 2-صفر، في حين فرض مانشستر يونايتد على مضيفه ولفرهامبتون اعادة المباراة بينهما على ملعب اولدترافورد بتعادلهما سلبا.

على ملعب "الاتحاد"، لم يجد مانشستر سيتي اي صعوبة في تخطي ضيفه المتواضع بورتفايل 4-1.

وكما جرت العادة في الادوار الاولى لهذه المسابقة، فان الفرق الكبيرة غالبا ما تجري تعديلات كثيرة على صفوفها من اجل منح راحة للاعبي الصف الاول لا سيما بعد المباريات المضغوطة في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.

واجرى مدرب مانشستر الاسباني جوزيب غوارديولا سبعة تعديلات عل تشكيلته كان ابرزها اراحة مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس ومواطنه حارس المرمى ايدرسون.

وسيطر الـ"سيتيزنز" على مجريات اللعب وافتتح التسجيل بتسديدة قوية يسارية من ظهيره الايسر الاوكراني اولكسندر زينتشنكو ارتطمت بساق احد مدافعي بورتفايل خادعة حارسه (19).

لكن مانشستر سيتي الذي يعاني من غيابات عدة في خط الدفاع تلقى هدف التعادل عن طريق توم بوب بكرة رأسية اثر كرة عرضية (35).

وقبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق غمز المهاجم الارجنتيني سيرخيو اغويرو المتربص عند القائم البعيد الكرة داخل الشباك مانحا التقدم مجددا لفريقه رافعا رصيده الى 15 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم.

واضاف المهاجم الشاب تايلور هاروود بيليس الثالث اثر تمريرة من جون ستونز (58) قبل ان ينهي الشاب الاخر فيل فودن مهرجان الاهداف (76).

-يونايتد يفرض الاعادة-

وعلى ملعب مولينو، فرض مانشستر يونايتد اعادة مباراته في هذا الدور مع ولفرهامبتون بعد تعادلهما سلبا.

بدوره اجرى مدرب مانشستر يونايتد النروجي اولي غونار سولسكاير سبعة تغييرات شملت مهاجمه ماركوس راشفورد (شارك في منتصف الشوط الثاني) والحارس الاسباني ديفيد دي خيا، في حين غاب الفرنسي انطوني مارسيال وجيسي لينغارد بداعي المرض.

وكذلك فعل نظيره في ولفرهامبتون البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو باراحة هدافه المكسيكي راوول خيمينيز.

وكانت الفرصة الاولى لاصحاب الارض عبر مات دوهيرتي الذي سدد كرة مباغتة من مسافة قريبة لكن الحارس الارجنتيني سيرخيو روميرو قام برد فعل سريع منقذا فريقه من هدف أكيد (12).

ووصلت الكرة الى ديفيد جيمس داخل المنطقة فحاول تسديدها وسط مدافعين عدة لولفرهامبتون لكنها مرت الى جانب القائم الايمن (37).

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واشرك مدرب ولفرهامبتون خيمينيز في مطلع الشوط الثاني لزيادة الفعالية الهجومية لفريقه.

وتدخل روميرو مرة جديدة لانقاذ مرماه من تسديدة للبرتغالي نيتو بيسراه (51).

وسنحت فرصة لمانشستر يونايتد عندما احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة انبرى لها الاسباني خوان ماتا وسددها بفارق سنتيمترات قليل عن القائم الايمن (57).

ودخل راشفورد في الدقيقة 68 وبعد بثوان قليلة كاد يفتتح التسجيل لكن كرته ارتدت من العارضة في اول لمسة له.

وسجل دوهيرتي هدفا برأسه لكن الكرة لمست يده في طريقها الى الشباك فلم يحتسبه الحكم بعد اللجوء الى تقنية الفيديو (76).

وقام خيمينيز بمجهود فردي رائع وسدد من زاوية ضيقة في اعلى القائم (78).

وستعاد المباراة بين الفريقين على ملعب اولدترافورد في تاريخ يحدده الاتحاد الانكليزي للعبة.

وتخطى ليستر سيتي صاحب المركز الثاني في الدوري المحلي، ضيفه المتواضع ويغان بهدفين سجلهما توم بيرس (19 خطأ في مرمى فريقه) في اول مباراة رسمية يدافع فيها عن الوان فريقه، وهارفي بارنز (40).

وخرج استون فيلا وبرايتون وكلاهما من الدرجة الممتازة، من هذا الدور بخسارة الاول امام فولهام 1-2 والثاني امام شيفيلد ونزداي صفر-1 السبت في الدور الثالث.

وأجرى استون فيلا تسعة تغييرات في تشكيلته لا سيما بان مدربه دين سميث يركز جهوده على البقاء في صفوف اندية النخبة في الدوري المحلي بعد صعوده الى الممتازة مطلع هذا الموسم ويعاني في الوقت الحالي حيث يحتل مركزا متاخرا في الترتيب.

وتقدم فولهام بواسطة جناحه الفرنسي انطوني نوكارت بتسديدة يسارية رائعة من خارج المنطقة سكنت الزاوية البعيدة لمرمى استون فيلا (54)، ورد عليه الاخير بادراك التعادل عن طريق انور الغازي المغربي الاصل الهولندي الجنسية (63)، لكن الكلمة الاخيرة كانت للفريق اللندني الذي سجل له هاري ارتر هدف الحسم بكرة قوية بعد مرور دقيقة و45 ثانية على نزوله احتياطيا (74).

وحذا برايتون حذو فيلا بسقوطه على ارضه امام شيفيلد ونزداي بهدف حمل توقيع ادم ريتش بتسديدة قوية حولت مسارها وخدعت حارس برايتون (65).

ملخص مباراة مانشستر سيتي وبورت فايل:

ملخص مباراة ليستر سيتي وويغان أثلتيك: