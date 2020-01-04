LIvePLus: يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر U4 beIN| كورة اون لاين بث مباشر برشلونة الديربي يبدأ مشتعلا

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر| بث مباشر برشلونة | يلا شوت برشلونة مباشر| كورة اون لاين برشلونة بث مباشر يوتيوب بجودات مختلفة، يلتقي اليوم فريق برشلونة ضد إسبانيول، في ديربي كتالونيا، على ملعب “باور 8″، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الليجا، ويدخل برشلونة لقاء اليوم لاستعادة صدارة الدوري الأسباني والوصول إلى النقطة الـ42، بينما يريد إسبانيول حصد نقطة على الأقل، لتحسين موقفه السيء في الجدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الأخير بـ10 نقاط وهو ما يشكل خطرا على بقاءه للموسم المقبل.

مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول

يلا شوت بث مباشر برشلونة كورة لايف رابط مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول نقدم لكم البث المباشر بدون تقطيع، أعلن فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق لمباراة الليلة ضد مضيفه إسبانيول حيث شهدت القائمة غياب الثلاثي، تير شتيجن، آرثر ميلو، عثمان ديمبلي، للإصابة، بينما استبعد فالفيردي كلا من توديبو وموسى واجي للرؤية الفنية وحصل اللاعب الشاب أنسو فاتي، الذي تعرض للإصابة خلال الكلاسيكو على التصريح الطبي، ليتواجد في القائمة فهل سيكون أساسيا الليلة.

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وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية: انه ينظر لما فعله إسبانيول في المباريات الأخيرة، وما قدمه المدرب الجديد أبيلاردو مع ألافيس وتابع حديث مؤكدا أنه بالرغممن كونهم في موقف عصيب وترتيب صعب ، لكنه ديربي، مما يعني أن الفوارق لا تعني الكثير في تلك المباريات، ووجودهم في وضع مُعقد في الليجا يمنحهم حافزا كبيرًا، ولكن فريقه يريد الانتصار لمواصلة تصدر جدول الترتيب.

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كورة اون لاين هنا بث مباشر برشلونة اليوم ديربي اونلاين يلا شوت الجديد حصري كورة ستريم بث مباشر مباراة البارسا الاسطورة بث مباشر برشلونة، وحول تعيين أبيلاردو مدربًا لإسبانيول، علق: “حين يكون هناك تغيير للمدرب، يتم السعي لتغيير كل شيء، لأن النتائج لإسبانيول لم تكن الأفضل، وهو لديه الخبرة في هذا النوع من المواقف، ونجح في إخراج ألافيس من موقف أكثر صعوبة سابقًا”.